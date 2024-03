VIII Królewski Koncert w Dniu Kobiet na Zamku Królewskim w Warszawie

Każdy "Królewski Koncert w Dniu Kobiet" jest niepowtarzalny, co roku przynosi inne emocje, nastroje, połączenia muzyczne. Mimo, że jest w nim kilka elementów stałych- takich jak miejsce, czas i wysoki poziom artystyczny, to zarówno repertuar jak i artystów zaproszonych do współpracy, w takim składzie można usłyszeć tylko jeden raz.- mówi dyrektor teatru Iwona Wujastyk.