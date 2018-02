W mroźne dni autobusy zatrzymają się na każdym przystanku. Wystarczy pomachać kierowcy

Autobusy linii przyspieszonych i ekspresowych będą stawały na wszystkich napotkanych przystankach w Warszawie na żądanie pasażerów. Decyzja Zarządu Transportu Miejskiego spowodowana jest siarczystym mrozem, który utrzymuje się od kilku dni.

"Zimowe przystanki" będą obowiązywały od 27 lutego, od ok. godz. 14. „W czasie silnych mrozów autobusy linii, których numery rozpoczynają się od cyfry 4, 5 lub litery E, zatrzymywać się będą ‘na żądanie’ na wszystkich napotkanych na trasie przystankach, o ile będzie to możliwe, tzn. na takich, gdzie będzie to bezpieczne i nie utrudni kursowania autobusów” – czytamy w oświadczeniu na stronie ZTM.