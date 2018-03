W rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej pokażą film. "Chcemy, żeby usłyszał o nas świat"

Film dokumentalny "Kup pan cegłę" opowiada o "największym i najbrutalniejszym rozboju na mieniu publicznym w historii". - Odtworzymy ostatni dzień życia Joli Brzeskiej. Chcemy, żeby jej historia była uniwersalna i zrozumiana w Chile, Kenii czy na Islandii - mówi w rozmowie z WawaLove Piotr Gozdowski, dziennikarz i reżyser filmu.

- Pierwszy lat o reprywatyzacji usłyszałem 10 lat temu. Pracowałem wtedy jako dziennikarz w dziale miejskim. „Na mieście” pojawiła się szczątkowa informacja, że kamienice w Śródmieściu zmieniają właściciela. To był niepotwierdzony news, legenda miejska, ale padło w niej nazwisko obecnej prezydent stolicy. Zacząłem zgłębiać ten temat. Mówiło się, że było kilka albo kilkanaście przypadków kamienic, które trafiły w prywatne ręce w dziwny sposób. Dopiero w ostatnich latach okazało się, że były ich tysiące. Dla mnie to nie jest przypadkowy proces. To nie była okazja wykorzystana przez kilku cwaniaków, a proceder na wielką skalę. Dlatego wpadłem na pomysł zrobienia filmu.

Jej niewyjaśniona do dzisiaj śmierć była dla mnie punktem zwrotnym. Chciałem jak najszybciej zrobić film, ale temat był tak skomplikowany, że same zdjęcia zajęły mi trzy lata. Dzięki temu mamy materiały jeszcze sprzed wybuchu afery. Film będzie się składał z trzech części. Pierwsza to odtworzenie ostatniego dnia życia Joli Brzeskiej. Chcemy, żeby jej historia była uniwersalna, pozbawiona lokalnego kontekstu, żeby była zrozumiana w Chile, Kenii czy na Islandii. Druga cześć dotyczy losów jej przyjaciół, „towarzyszy broni” m.in. Janusza Baranka i Ewy Andruszkiewicz. Wszyscy byli nękani przez właścicieli kamienic. Janusz do tej pory walczy z Mossakowskim. To już 12 rok. Jest ostatnim lokatorem w kamienicy przy Dahlberga 5. Ewa wyleciała ze swojej kamienicy i mieszka pod Garwolinem w domku w lesie. Jest członkinią rady społecznej komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Ostatnia część opowie historię reprywatyzacji.