W Teatrze WARSawy. Sonata Jesienna Bergmana

W setną rocznicę Ingmara Bergmana w Teatrze WARSawy zobaczysz premierę „Sonaty jesiennej”. Sztuka w reżyserii Kuby Kowalskiego odbędzie się 9 czerwca o godz. 20.00.

„Sonata jesienna” to sztuka autorstwa jednego z największych szwedzkich artystów, Ingmara Bergmana , reżysera filmowego i teatralnego, jednego z największych reżyserów w historii kina.

Kuba Kowalski, reżyser spektaklu tłumaczy, że sztuka opowiada o światowej sławy piniastce Charlottcie, która zostawiła rodzinę dla sztuki. - Pogrążona w depresji po śmierci przyjaciela, na zaproszenie córki Ewy i jej męża, przyjeżdża do małego prowincjonalnego zboru protestanckiego w Norwegii. Na miejscu okazuje się, że Ewa wzięła pod dach dotkniętą tajemniczą chorobą siostrę Helenę, zamkniętą przed laty przez matkę w domu opieki. Między matką i córką dochodzi do bolesnej konfrontacji. Matka, egotyczna i autorytarna, wypełnia swoją obecnością dom córki, narusza jej kontemplacyjny tryb życia, kompulsywnie zagaduje ciszę. Córka, z początku podporządkowana matce, wybucha i bez żadnych zahamowań zalewa matkę swoim żalem. Pod jej powściągliwością kryje się morze nienawiści, poczucia krzywdy i niezagojonych ran z dzieciństwa i wczesnej młodości. Matka czuje się przyparta do ściany, przygnieciona zarzutami jednej córki, chorobą i cierpieniem drugiej, wreszcie zżerana przez poczucie winy, błaga o czułość, której nie otrzymuje. W Sonacie jesiennej Ingmar Bergman tworzy idealny horror psychologiczny i wrzuca bohaterów w potrzask bez wyjścia, z którego ucieczka nawet ta dosłowna, na którą matka ostatecznie się decyduje, nie może dać ulgi, bo jest tylko ucieczką od samej siebie – mówi Kuba Kowalski.