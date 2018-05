W Ursusie pod drzwiami mieszkania podłożył bombę. Usłyszał zarzuty

Andrzej M. usłyszał zarzut m.in usiłowania zabójstwa - poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. W czerwcu ubiegłego roku mężczyzna pod drzwiami jednego z bloków w warszawskim Ursusie podłożył ładunek wybuchowy. Grozi mu od 12 do 15 lat pozbawienia wolności.



Prokuratura Krajowa we wtorek poinformowała, że Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi M. Tłumaczy, że mężczyzna został oskarżony o popełnienie pięciu przestępst m.in. za nękanie pokrzywdzonego i grożenie mu. - Usiłowanie zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności, albo karą dożywotniego pozbawienia wolności - informuje prokuraura.