W weekend zgromadzenia uliczne i triatlon. Sprawdź objazdy

W sobotę na ulicach organizowane będą liczne zgromadzenia i imprezy. Natomiast w niedzielę warszawiacy będą zmagać się z triatlonem i muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu.





W sobotę wyjdzie na ulice Wielka Parada Mieszkańców. W związku z tym wyłączona będzie w godzinach od 12.00 do 16.00 ul. Kasprowicza prowadząca w kierunku Młocin oraz rondo AWF w godzianch od 14.00 do 15.00 i ul. Sacharowa pomiędzy ul. Marymoncką i Kasprowicza w godzianch od 12.00 do 19.00.

Trasa specjalnego przejazdu Extreme będzie prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście - gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - pl. marsz. J. Piłsudskiego (pod prąd) - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. „Solidarności” - al. Jana Pawła II - ks. J. Popiełuszki - J. Słowackiego - S. Żeromskiego - al. W. Reymonta - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 (cała szerokość) - Obozowa - al. Prymasa Tysiąclecia - Al. Jerozolimskie - Łopuszańska - F. Hynka - Sasanki - Marynarska - al. Wilanowska - al. gen. W. Sikorskiego - Jana III Sobieskiego - Belwederska - Bagatela - T. Boya -Żeleńskiego - L. Waryńskiego - Trasa Łazienkowska - most Łazienkowski - al. Stanów Zjednoczonych - rondo Wiatraczna - Grochowska - J. Zamoyskiego - Targowa - J. Zamoyskiego - Sokola - Zamoście - Wybrzeże Szczecińskie - most Józefa Poniatowskiego - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska - Królewska - pl. marsz. J. Piłsudskiego - gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście.

W niedzielę już od godziny 9.00 kolejne utrudnienia. Organizowana jest impreza triatlonowa Enea IRONMAN 5150 Warsaw. Pierwszy etap, czyli pływanie odbędzie się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rowerowa zacznie się w Białobrzegach i będzie prowadziła drogą nr 633. Zawodnicy wjadą do Warszawy ul. Płochocińską i pojadą dalej ulicami: Modlińska (połowa szerokości jezdni w kierunku Legionowa) - płk. R. Kuklińskiego - most M. Skłodowskiej-Curie (jezdnia w kierunku Bielan) - Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa) - Wybrzeże Kościuszkowskie.

Następnie przed Biblioteką UW zawodnicy odstawią rowery i rozpoczną bieg na trasie: Wybrzeże Kościuszkowskie (wzdłuż Centrum Nauki Kopernik) - chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Zajęczej i na moście Świętokrzyskim (po północnej stronie) - chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie (ok. godziny 9.30 - 13.30 zamknięty będzie wjazd na most Świętokrzyski z ul. Tamka oraz po stronie praskiej) - ścieżka nad Wisłą - chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie (od Portu Praskiego do mostu Świętokrzyskiego) - chodnik i droga dla rowerów na moście Świętokrzyskim (po północnej stronie) - bulwary nad Wisłą (biegacze zawrócą na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego i pobiegną do mety przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej).