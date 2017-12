W wigilię pogoda rozczaruje niejednego. Szansy na białe święta nie ma

Pogoda w Wigilię rozczaruje niejednego. Niebo szczelnie zasnują chmury. Będzie dość ciepło a w dodatku mokro.

Przez całą niedzielę w całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Wszędzie możemy spodziewać się opadów deszczu. Jedynie wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Najbardziej intensywne opady meteorolodzy zapowiadają dla północnych i północno-wschodnich rejonów naszego kraju - tam spadnie od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni w centrum kraju. Jedynie 10 stopni osiągnie temperatura na zachodzie Polski. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągający do 80 kilometrów na godzinę, na północy możliwe są porywy do 90 km/h.