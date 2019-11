WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ludzie Warszawy Reprywatyzacja

Reprywatyzacja Samorząd

Samorząd Dzieje Się Na Mieście

Dzieje Się Na Mieście Transport

Transport Architektura

Architektura Interwencje

Interwencje Sport

Sport Kuchnia Warszawska

Kuchnia Warszawska Wideo

Wideo Najnowsze Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany wczoraj (16:16) Wakacje w rytmie Fado - Portugalia Najdalej wysunięta na zachód część Europy, państwo najpiękniejszych plaż, królestwo dorsza, to tylko niektóre z określeń jakich używamy do opisania Portugalii. To państwo znajdujące się na Półwyspie Iberyjskim od zachodu spotyka się z Oceanem Atlantyckim. Łagodny, stabilny klimat, przyjazna atmosfera, bogactwo architektonicznych zabytków i piękna przyroda zachęcają do spędzania wakacji w rytmie fado. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Wycieczkę objazdową warto rozpocząć od stolicy Portugalii, Lizbony. To tutaj pośród wąskich, urokliwych uliczek z pewnością zasłyszymy fado, czyli portugalskiego bluesa. Nostalgiczne słowa, spokojna, kojąca melodia, niepowtarzalne brzmienie portugalskiej gitary z pewnością wpadną w ucho każdemu turyście. Zwiedzanie Lizbony zacznijmy od dwóch głównych dzielnic: Baixa i Alfama. Pierwsza, została doszczętnie zniszczona w 1755 roku w wyniku trzęsienia ziemi, a następnie zrekonstruowana na siatkowym planie architektonicznym. To co cechuje Baixa to długie, rozciągające się szerokie aleje oraz place. W oczy rzucają się barokowe budowle, bogato zdobione o finezyjnych kształtach. Życie toczy się tutaj wokółPraça do Comércio, dawnego centrum handlowego a dziś niebotycznych rozmiarów placu (180 x 200 metrów). W przeszłości na placu mieścił się pałac króla Manuela I, późniejsza siedziba królów portugalskich. Dziś na placu obejrzymy pomnik króla Józefa I. Pamiątek i dobrej kawy należy szukać naRua Augusta, typowej ulicy sklepowej. Interesująca w tej dzielnicy jest także Elevador de Santa Justa, neogotycka, stylizowana winda, która miała być łącznikiem pomiędzy dzielnicą Baixa i dzielnica Chiado. Natomiast całą panoramę tej części Lizoby można oglądać ze szczytu Arco da Rua Augusta. Całkiem inna jest dzielnica Alfama - najstarsza część Lizbony. Przede wszystkim charakteryzuje ją mnogość brukowanych uliczek, aż od rzeki Tejo do podnóża zamku. Mając przed oczami wąskie, kolorowe uliczki a na nich suszące się pranie, możemy być pewni że trafiliśmy do Alfama. To, zdaniem wielu, najbardziej urokliwa część miasta, wraz z przejeżdżającym żółtym tramwajem i wspaniałymi punktami widokowymi. To tak naprawdę dzielnica w której spotykamy prawdziwe portugalskie życie, a starsze panie zaproszą na ginjinhe, lokalny likier wiśniowy. Do atrakcji turystycznych tej części miasta należy zaliczyć także zamek Castelo de Sao Jorge czy gotycką Katedrę Sé de Lisboa, które to zachwycą każdego zwiedzającego. Materiały prasowe Podziel się Z Lizbony kontynuujemy wycieczkę do kolejnego portugalskiego miasta- Porto. Zlokalizowane w północnej części nad rzeką Duoro słynie ze słodkiego wina o tej samej nazwie. Miasto idealne dla fanów trunku, gdzie nie tylko można je zdegustować ale też poznać historię i proces produkcji tego szlachetnego wina. Porto to także piękna gotycka katedra, kościół św. Franciszka w stylu rokoko czy 75 metrowa wieża Torre dos Clérigos. Dla turystów spragnionych nocnych wrażeń Porto zaprasza do klubów i dyskotek oraz na wspaniałą zabawę do białego rana. Alternatywą dla wycieczki objazdowej do Portugalii są wakacje all inclusive na południowym wybrzeżu. Najpiękniejsze plaże Europy, najwięcej kąpielisk oznaczonych błękitną flagą i wyśmienite warunki do surfowania, to tylko niektóre z czynników za które turyści kochają Portugalię- mówi Przemysław Jackiewicz Specjalista ds. Turystyki Fostertravel.pl. To co wyróżnia plaże na Półwyspie Iberyjskim to przede wszystkim klify i porozrzucane nieregularnie skały. Każda z plaż jest inna i na swój sposób wyjątkowa. Od tych najbardziej znanych i obleganych jak Praia da Marinha, Praia de Sao Rafael, Praia da Rocha po niemalże dzikie jak Praia Da Bordeira. W Portugali każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno miłośnicy zabytków jak i zapaleni plażowicze czy fani sportów wodnych. Udany wypoczynek dla rodzin z dziećmi jak i par czy grup znajomych gwarantowany! Artykuł powstał przy współpracy z działem PR Fostertravel.pl. Polub WawaLove 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne