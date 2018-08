Warsaw Challenge 2018 - 12 edycja festiwalu już w najbliższy weekend

Już w najbliższy weekend odbędzie się stołeczne święto hip-hopu - Warsaw Challenge 2018.

Warsaw Challenge 2018 – kiedy i gdzie?

Warsaw Challenge 2018 – line-up / rozpiska wydarzeń

16.00 – Rozpoczęcie imprezy

16.00 – 17.00 Pierwsza runda eliminacji do turnieju głównego

17.00 – 18.00 Koncert Otsochodzi

18.00 – 18.30 Półfinały walk breaking 1vs1

18.30 – 19.00 Półfinały walk eliminacyjnych do turnieju głównego

19.00 - 20.00 Koncert Paluch Oficjalnie

20.00 – 20.45 Finały turnieju Breaking / Hip-Hop / Waacking

20.45 - 21.00 Show PHENOM FORM / FRANCJA

21.00 – 22.00 KONCERT Devin The Dude

22.00 Soul Service X Plash X Lazy One / Between Party Warsaw Challenge