Warszawa. 103 lata temu urodził się bard Czerniakowa. Stanisław Grzesiuk w DNA stolicy

Rodzina Grzesiuków mieszkała w mieszkaniu znajdującym się na pierwszym piętrze nieistniejącej czteropiętrowej kamienicy przy ul. Tatrzańskiej, spalonej podczas powstania warszawskiego. Chodził do szkoły przy Chełmskiej, a potem przy Czerniakowskiej. W pierwszych dniach września 1939 roku dołączył do oddziałów Wojska Polskiego, a po kapitulacji wrócił do domu. Walczył w konspiracji, ale został złapany przez Niemców i wysłany na roboty. Za pobicie bauera został wysłany do Dachau. Końca wojny doczekał w kolejnym obozie, w Mathausen.