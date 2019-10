Warszawa. 20-latek z Armenii podrabiał perfumy, w magazynie miał flakony warte ponad milion złotych

Warszawscy policjanci zlikwidowali magazyn w Wólce Kosowskiej, w którym przechowywano podrabiane perfumy. Flakony do złudzenia przypominały oryginały, a ich wartość rynkowa to ok. 1,1 mln zł.

Warszawa. W magazynie w Wólce Kosowskiej były podrobione perfumy warte ponad milion zł (Policja, Fot: KSP)

Akcję w Wólce Kosowskiej (pow. piaseczyński), gdzie był magazyn z podróbkami, przeprowadzili policjanci z Wołomina i Warszawy. Wspólnie ustalili miejsce, gdzie przechowywano podrobiony towar oraz zatrzymali mężczyznę, który zajmował się całym procederem i handlował podróbkami.

Do zatrzymania mężczyzny doszło po kontroli magazynu. Funkcjonariusze kilka dni temu pojechali do podwarszawskiej Wólki Kosowskiej i sprawdzili towar w jednym z boksów hali magazynowej. Lokal wynajmował 20-letni obywatel Armenii.

Policjanci odkryli prawie 8,5 tysiąca flakonów perfum. Wszystkie buteleczki miały nielegalnie naniesione znaki towarowe znanych światowych marek. Według szacunkowych wyliczeń wartość towaru, który przechowywał 20-latek wyniosła ok. 1,1 mln zł.

Obywatel Armenii usłyszał zarzuty. Odpowie za wprowadzanie do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

