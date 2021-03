Warszawa. 24-latek był dilerem narkotykowym. Został zatrzymany

Diler został doprowadzony do policyjnej celi. Badanie w laboratorium potwierdziło, że zabezpieczone środki to prawie 120 gramów narkotyków. Podejrzany usłyszał zarzuty handlu i posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policjantów i wolskiej prokuratury sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 24-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.