Warszawa. 28-latka sprzedawała w Internecie leki przeciwdepresyjne

Warszawa. Funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu gotówkę

Nie tylko remdesivir może pomóc w leczeniu COVID-19

Kobieta trafiła do aresztu i usłyszała już zarzuty za wprowadzanie środków farmaceutycznych w postaci leków do obrotu, na które nie posiadała zezwolenia i oferowanie ich do sprzedaży. Za to przestępstwo 28-latce grozi teraz do 2 lat więzienia.