Warszawa. 300 procent podwyżki za wywóz śmieci. Ratusz: "odpowiedzialny jest rząd PiS"

Radni Warszawy zdecydowali. Od lutego mieszkańcy stolicy zapłacą więcej za wywóz śmieci. Średnia podwyżka wyniesie 300 proc. Nowe opłaty są jednak inne od tych, które na początku proponował ratusz.

Projekt przedstawili radni Koalicji Obywatelskiej . To opłata ryczałtowa. Oznacza to, że w 2020 r. w Warszawie mieszkańcy domów rodzinnych zapłacą 94 zł miesięcznie, a mieszkań, niezależnie od ich metrażu - 65 zł.

Konieczność podwyżek tłumaczył wiceprezydent Warszawy. Michał Olszewski przypomniał, że wzrosły koszty całego systemu, czyli m.in. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, energii, paliwa, wynagrodzeń pracowników. To większe koszty odbioru i transportu odpadów segregowanych na pięć frakcji, a nie trzy jak do tej pory.

- Przed nowelizacją ustawy szacowaliśmy, że z tego typu nieruchomości powinniśmy uzyskać ok. 280 mln zł rocznie [ok. 30 proc. kosztów całego systemu - red.]. Po wprowadzeniu maksymalnej stawki możemy pokryć jedynie ok. 14 proc., czyli 135 mln zł - wyliczał wiceprezydent Olszewski. To oznacza wzrost opłaty uiszczanej przez statystycznego warszawiaka z niecałych 10 zł do ponad 37 zł miesięcznie.