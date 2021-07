Warszawa, 31 lipca. Dzień przed godziną W

Od tego dnia rozpoczyna się powstańcze kalendarium. Decyzja o tym, co wydarzy się 1 sierpnia 1944, zapadła ostatniego dnia lipca, choć przygotowania do niej rozpoczęły się znacznie wcześniej. Wówczas, o godzinie 17.45, generał Tadeusz Bór Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania następnego dnia. Bo ktoś dostarczył raport, że czołgi rosyjskie widziano na Pradze. Dojechały zaledwie do Międzylesia i Radością, ale machina ruszyła.