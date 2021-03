Warszawa. 35-latka odjechała ze stacji paliw z wężem do tankowania

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godz. 13 na stacji paliw przy ulicy Towarowej w Warszawie.

Strażnicy miejscy, jadący ulicą Towarową w kierunku al. Solidarności, zauważyli pojazd marki nissan micra, za którym ciągnął się kilkumetrowy gumowy wąż do tankowania gazu.

Strażnicy próbowali zatrzymać kierującą nissanem, co w rzeczywistości okazało się nie lada wyzwaniem. Kobieta nie reagowała na znaki do zatrzymania i przemierzała ulicę z ciągnącym się za nią wężem dalej.

Warszawa. Wąż "podskakiwał i pląsał"

W momencie, gdy 35-latka zatrzymała się na czerwonym świetle, funkcjonariusze podeszli do jej auta i nakazali, by zjechała do najbliższej zatoki autobusowej. Tam okazało się, ze kobieta nie była świadoma strat jakie wyrządziła.