Warszawa. 36-latek zatrzymany za posiadanie marihuany i kokainy

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 6 kwietnia. Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, zatrzymany to Jarosław K. - warszawski raper wchodzący w skład grupy hip-hopowej "Pewna Pozycja".

Policjanci wiedzieli, że 36-latek w dniu zatrzymania będzie chciał przewieźć spore ilości kokainy i marihuany do swojego 30-letniego znajomego. Mężczyzna wsiadł do samochodu, którym kierował jego kolejny znajomy, 48-latek. Policja zatrzymała samochód do kontroli.