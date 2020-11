Warszawa. 55-latka metodą "na wnuczka" wyłudziła od starszych ludzi 450 tys. zł

Warszawa. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zamiast więzienia dla wnuczka

"Elementem mającym wywołać strach u pokrzywdzonych jest rzekomy wypadek drogowych, który miał być spowodowany przez ich wnuczka. Oszust stara się przekonać swojego rozmówcę, że aby młody człowiek nie trafił do więzienia, babcia lub dziadek muszą zapłacić kilkadziesiąt tysięcy. Jest to klasyczne przestępstwo nieodbiegające od znanego już oszustwa dokonywanego metodą 'na wnuczka', czy 'na policjanta'. Nosi jednak w sobie znamiona wywołujące przerażenie i strach u osób pokrzywdzonych" – wyjaśnia środę podkom. Robert Koniuszy.

Warszawa. Tłumaczyła, że była tylko kurierem

"Mokotowscy śledczy udowodnili jej, że brała udział w trzech oszustwach w lipcu, dwóch w sierpniu i czterech we wrześniu bieżącego roku. Kobieta nie przyznawała się do żadnego z nich, tłumacząc się, że była tylko kurierem i była przekonana, że to co robi nie jest nielegalne" – dodaje stołeczna policja.