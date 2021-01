Warszawa. 76 rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Tegoroczne uroczystości

Warszawa. 76 rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Pandemia jak wojna

Podczas wirtualnej uroczystości przemawiało kilku z nich. Ci, którzy przetrwali piekło jako dzieci, porównują dziś pandemię do wojny, która "nie oszczędza nikogo, bezwzględnie zabiera życie i niszczy ludzkie uczucia i relacje". Niektórzy kombatanci, przemawiając do internautów, zwracali uwagę, że słowa przestrogi, by ten koszmar się nie powtórzył, trafiają w pustkę. - Musimy szanować swoją odmienność, różnorodność, inne pochodzenie i zwyczaje, bo tylko wtedy ludzkość będzie mogła żyć we wzajemnym szacunku - mówiła jedna z uczestniczek.