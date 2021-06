Warszawa. 77. Rajd Polski. Będą utrudnienia w ruchu w centrum miasta

Zmiany w ruchu nastąpią w nocy z soboty 19 czerwca na niedzielę 20 czerwca. Na ulicach, na których odbędzie się rajd, ustawione zostaną znaki zakazu parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu. Mieszkańcy rejonów miasta, zaanektowanych przez uczestników imprezy, do swojej posesji będą mogli dojechać do godziny 15.30 w niedzielę. Później ulica aż do 20.30 zostanie wyłączona z ruchu. W trakcie rajdu ulica Karowa zostanie zamknięta również dla ruchu pieszego i rowerowego.