Warszawa. 8. edycja budżetu obywatelskiego. Rusza pierwszy etap

– Budżet obywatelski jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy nam, aby mieszkańcy współdecydowali o Warszawie, zgłaszali swoje pomysły i zagłosowali, na co przeznaczyć ponad 93,5 mln zł w 2022 r. Wierzymy, że zdecydują oni rozważnie – w poprzedniej edycji oddano ponad 100 tys. głosów, co pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej rozwoju. (…) – powiedziała dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Jak przekazał stołeczny ratusz w komunikacie, hasło tegorocznej akcji to „Ty też możesz zmienić Warszawę”. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano ponad 3 tys. projektów.

Warszawa. Wsparcie na etapie zgłaszania projektów

Aby dokładnie wyjaśnić zasady i harmonogram nowej edycji, 1 grudnia odbędą się tzw. spotkania otwarcia. W tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię odbędą się one online.

Warszawa. Skąd bierze się kwota na budżet obywatelski?

– Zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie określili stołeczni radni, jednak należy pamiętać, że część kwestii została narzucona w przepisach ustawowych. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota w wysokości 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W tej edycji będzie to rekordowa kwota ponad 93,5 mln zł. – powiedziała Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy.

– Zgodnie z przepisami ustawowymi, kwotę dla tej edycji liczymy ze sprawozdania za 2019 r., a więc za rok, w którym wpływy, jak i wydatki były wyższe, niż obecnie – to oznacza, że pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta przeznaczamy na realizację pomysłów mieszkańców o 10 mln zł więcej niż w dwóch poprzednich edycjach – wyjaśnia Karolina Zdrodowska.

Z inicjatywy prezydenta Warszawy realizowano budżet obywatelski już pięć lat przed wprowadzeniem obowiązku ustawowego. Od 2018 r. coroczne przeprowadzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe. Reguluje to art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

Oznacza to, że Warszawa nie miała prawa ewentualnego zawieszenia przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Miasto jest zobligowane ustawowo, żeby taki proces przeprowadzić.

Warszawa. Kolejne etapy budżetu obywatelskiego

Od 1 grudnia do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów każdy z nich zostanie zweryfikowany formalnie i merytorycznie. Nastąpi to do 4 maja 2021 r.