Warszawa. 85-latek z Sosnowca zaginął w stolicy

Warszawa. 85-latek żonie powiedział, że idzie na spotkanie

85-letni Kazimierz Pasich wyszedł z domu 9 lipca godzinach popołudniowych. Swojej żonie powiedział, że wychodzi na spotkanie, ale nie mówił dokąd. W nocy z 9 na 10 lipca do rodziny zaginionego dotarła informacja, że ten zgłosił się do jednej z warszawskich noclegowni przy ulicy Grochowskiej 111.

Pan Kazimierz opuścił noclegownię ok. godziny 5.30, informując, że zamierza udać się do Katowic. Niestety od tamtej pory ślad po nim zaginął. Mężczyzna nie posiada telefonu komórkowego i choć funkcjonuje samodzielnie to zdradza objawy demencji starczej.