Warszawa. A w zajezdniach brzęczy. Miejskie pasieki SKM i Metra Warszawskiego

Stolica sprzyja takim inicjatywom, często zgłaszanym w ramach budżetu obywatelskiego. Chodzi o to, by pszczół w mieście było dużo i by były bezpieczne. W związku z tym tworzone są miejskie pasieki, domki dla owadów zapylających. Miejska zieleń jest przystosowywana do potrzeb pszczół a w ich pielęgnowaniu rezygnuje się ze stosowania środków szkodliwych dla owadów.