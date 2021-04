Warszawa. Angelo M. oszukiwał seniorów metodą "na policjanta". Jest wyrok sądu

Warszawa. "13 lat bezwzględnego więzienia"

"Sędzia Dorota Radlińska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pełni podzieliła wnioski i argumentację sędzi Małgorzaty Wasylczuk z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, która 21 maja 2020 r. skazała 30-letniego Roma na trzynaście lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Zasądziła także od oskarżonego zwrot pokrzywdzonym pieniędzy w łącznej kwocie 807 500 zł. Nie jest to cała wyłudzona suma, resztę zwrócić ma wspólnik Angelo, skazany prawomocnie przez ten sam sąd" – przekazała Polska Agencja Prasowa.

Angelo M. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było oszukiwanie seniorów metodą "na policjanta". Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna dopuszczał się przestępstw na zlecenie innej osoby, przebywającej na terenie Wielkiej Brytanii. Zdaniem prokuratora prowadzącego sprawę, 30-latek werbował do grupy osoby, które następnie miały werbować tych, którzy przychodzili bezpośrednio do ofiar po pieniądze.

Ponadto oskarżony odpowiadał za realizowanie przekazów pieniężnych do zleceniodawców. Mężczyzna miał wykonać ich co najmniej dwadzieścia.

Polskie celebrytki oszukane "na policjanta". Lewandowska ostrzega

Śledczy ustalili, że 21 lutego 2017 roku przy ulicy Siemiatyckiej w Warszawie wspólnicy Angelo M. odebrali 26 tys. zł od starszego mężczyzny. Do seniora zadzwonił oszust z Wielkiej Brytanii, który podawał się za policjanta i wmówił mieszkańcowi Warszawy, że w banku, w którym emeryt ma konto, "jest afera", w związku z tym senior powinien czym prędzej wypłacić pieniądze i wyrzucić je przez balkon. Gotówkę zabrał natomiast "nieumundurowany policjant".

Warszawa. Wrzucili pieniądze do śmietnika

Jak się okazało, takich sytuacji w Warszawie było znacznie więcej. Inny senior ze stolicy usłyszał przez telefon, że nie stawił się w komendzie na przesłuchanie w sprawie oszustów pracujących w jego banku. W związku z tym mężczyzna został nakłoniony do przekazania na akcję ujęcia rzekomych przestępców 20 tys. zł. Kolejną ofiarą przestępców padła mieszkanka warszawskiej dzielnicy Bemowo, która przy ulicy Powstańców Śląskich wyrzuciła do śmietnika 22,5 tys. zł. Jeszcze inna oszukana osoba wyrzuciła pieniądze do kosza na śmieci przy Rondzie Wiatraczna – łącznie 25 tys. zł.