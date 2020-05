Warszawa. Antyaborcyjne furgonetki zamazane farbą

Poinformowano, że przywrócenie samochodów do wcześniejszego stanu będzie kosztować co najmniej kilkaset złotych.

- Dziś w nocy aborcjoniści zdewastowali dwie nasze furgonetki! Jedna stoi pod Szpitalem Bielańskim w Warszawie, gdzie zabija się dzieci, a druga pod głównym wejściem do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - miejsca, w którym szkoli się przyszłych lekarzy-aborterów. Samochody pokazują czym jest i jak wygląda aborcja. Doprowadzenie samochodów do wcześniejszego stanu będzie kosztowało co najmniej kilkaset zł. Pomóż nam je odnowić aby znów mogły docierać z prawdą o aborcji do Polaków! - czytamy na profilu na Facebooku.