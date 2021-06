Warszawa. Arystokratyczne pustostany. Miasto wyremontuje kamienice pełne detali

Kamienica przy Noakowskiego 10 w Śródmieściu zasługuje na to, by odnowić ją z pieczołowitością i szacunkiem dla stylowych detali. Została wybudowana w latach 1910-1912 dla rodziny Oppenheimów. Jej projektantem był Leon Słanisław Drews. To ciekawy przykład architektury z tamtego okresu. Mieszkania mają powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych, prowadzą do nich dwa wejścia. Jedno z klatki głównej - to dla państwa, drugie ze schodów kuchennych - tędy wchodziła służba, posłańcy, dostawcy.