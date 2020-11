Warszawa. Awantura kochanków i amfetamina w pralce. Interweniowała policja

Stołeczni policjanci zostali wezwani do jednego z budynków na Woli, gdzie doszło do awantury między kobietą i mężczyzną.

Warszawa. Narkotyki ukryte w szafce i w pralce

Domowy magazyn narkotyków. Wielka akcja stołecznej policji

"Zabezpieczone substancje zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego w celu ich przebadania i zważenia. Sprawą zajęli się śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Po sprawdzeniu okazało się, że 31-latek był wcześniej poszukiwany oraz był notowany za różne przestępstwa, w tym z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii" – podaje kom. Marta Sulowska ze stołecznej policji.

Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu i usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych, za co grozi mu do 10 lat więzienia.