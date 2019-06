Warszawa: awantura w tramwaju. 35-latek uderzył pasażera. Użyto gazu pieprzowego

Warszawa: 35-latek wywołał awanturę w tramwaju i zaatakował jednego z pasażerów. Został obezwładniony gazem pieprzowym

Warszawa – awantura w tramwaju

Jak podaje „SE”, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 czerwca około godz. 21. W okolicy przystanku Samochodowa, na Mokotowie, do tramwaju wszedł mierzący około dwóch metrów mężczyzna, niosąc ze sobą dwie torby. 35-latek zachowywał się agresywnie. Krzyczał, że dopiero opuścił więzienie i że „jest obywatelem 41 krajów”. Nagle podszedł do jednego z pasażerów, zamachnął się, po czym uderzył go w twarz. Poszkodowany mężczyzna stracił przytomność