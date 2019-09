Warszawa. Awaria w oczyszczalni "Czajka". Michał Dworczyk apeluje do władz miasta

- Pracujemy w sposób ekstraordynaryjny - podkreślił minister Michał Dworczyk, odnosząc się do budowy tymczasowego rurociągu do oczyszczalni "Czajka". Mówił także o "braku pomysłów ze strony samorządu".

"Czekamy na pomysły miasta"

Przypomnijmy, że do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło 27 sierpnia. Od tamtej pory nieczystości są zrzucane do Wisły. Podjęto decyzję o budowie mostu pontonowego i alternatywnego rurociągu, którym ścieki będą transportowane do oczyszczalni.