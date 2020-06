Warszawa. Bank sprzedaje arcydzieła malarstwa, by wesprzeć młode talenty

W ten sposób mBank będzie mógł, za spieniężoną sztukę, zasilić fundusz ”M jak malarstwo”. Powołano go do życia już po ogłoszeniu epidemii koronawirusa. Wtedy to, z powodu zbiorowej izolacji, rynek sztuki, zarówno ten oficjalny, jak i ten bazujący na galeriach, a także okazjonalnych okolicznościach kiermaszy, targów i giełd sztuki, zatrzymał się zupełnie. Na sieciową sprzedaż mógł liczyć niewielki procent twórców - inne były potrzeby tamtego czasu.