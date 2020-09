Warszawa. Będą wyższe opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień?

Jak podaje PAP, Rada Warszawy zajmie się w najbliższy czwartek projektem uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Zakłada on podniesienie kwoty do 316,12 zł. Jest to górny pułap opłaty za jednorazowy pobyt w izbie wytrzeźwień wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczeniem z 29 stycznia 2020 r.