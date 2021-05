Warszawa. Będzie centrum reportażu. Ratusz wyremontuje fiński domek Kapuścińskiego

Warszawa. Skąd się wzięły fińskie domki? To prowizorka, która okazała się bardzo trwała

Dwa domki przy ulicy Leszowej na Polu Mokotowskim od dekady stoją puste. Są zniszczone i niewiele brakowało, by same się poprzewracały. Są jedyną pozostałością jednego z osiedli, które powstały w zrujnowanej Warszawie w 1945 roku. Drewniane domki były darem ZSRR, służyły za mieszkania pierwszym budowniczym rekonstruującym stolicę. Trafiły do Polski, choć wcześniej były reparacją wojenną, wypłacaną Związkowi Radzieckiemu przez Finlandię, która nie dysponowała innymi aktywami, więc w ramach rekompensaty przekazywała gotowe drewniane elementy na domy. Te raczej nie były cenionym bogactwem w kraju, który ambitnie stawiał już na miasta pełne budowli podobnych do naszego Pałacu Kultury, zresztą również daru od braterskiego państwa.