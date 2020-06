Warszawa. Będzie inwentaryzacja ponad 700 budynków oświatowych

Warszawa dba o ekologię

"Kompleksowa inwentaryzacja obejmie 719 budynków – będą sprawdzane w nich instalacje, badany stan urządzeń i identyfikowane problemy eksploatacyjne oraz poziom zużycia energii. Specjaliści ocenią też potencjał zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na energię. Analiza umożliwi skompletowanie danych niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania energią według normy ISO EN-PN 50001:2018-09 "Systemy zarządzania energią"" – informuje warszawski ratusz.

Inwentaryzacja ma się zakończyć do maja 2021 roku. Działania te pozwolą zgromadzić i uaktualnić wiedzę o stołecznych budynkach oświatowych .

11 mln złotych w sześć lat

"Dzięki analizie zużycia i kosztów energii co roku udaje nam się m.in. obniżyć jednostkowy koszt energii elektrycznej, jak również zoptymalizować moc zamówionej energii i zweryfikować taryfy. W ciągu ostatnich sześciu lat przyniosło to istotne oszczędności w kosztach energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody – łącznie zmniejszyliśmy wydatki o ok. 11 mln złotych" – wylicza ratusz.