Warszawa. Bez dzieci i partnera będzie łatwiej o mieszkanie komunalne

W Warszawie na mieszkanie socjalne czeka 4 tys. osób. Większość to gospodarstwa jedno- lub dwuosobowe. Stołeczny ratusz przygotował zmiany, zgodnie z którymi łatwiej im będzie uzyskać lokal od miasta.

- Z naszej analizy wynika, że właśnie najwięcej takich mieszkańców czeka na najem lokalu komunalnego . Na cztery tysiące kolejkowiczów, 60 procent to właśnie gospodarstwa jedno- bądź dwuosobowe - podała wyliczenia Magdalena Młochowska, dyrektorka Biura Polityki Lokalowej w ratuszu.

Do tej pory o najem mogły starać się osoby bezdomne albo zamieszkujące w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2. Oprócz tego trzeba było spełnić kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych nie można było przekroczyć kwoty 2,4 tys. zł, a dwie osoby nie mogły zarobić więcej niż 3,5 tys. zł.

Zdecydowanie niższe stawki obowiązują w przypadku lokali komunalnych. To 7-8 zł za m2, a w przypadku Towarzystw Budownictwa Społecznego, czyli tzw. TBS-ów to ok. 20 zł za m2.