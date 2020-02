Warszawa bez letnich teatrów plenerowych. Krystyna Janda oburzona decyzją komisji

Grójecka i Plac Konstytucji od 13 lat gościły letnie teatry i zapraszały mieszkańców i odwiedzających Warszawę na spektakle Teatru Polonia. W tym roku tak nie będzie.

O tym, że letnie spektakle nie pojawią się w tym roku w Warszawie napisała we wtorek rano, na swoim profilu na Facebooku.

"Jesteśmy do dyspozycji. Repertuar - 10 tytułów teatralnych w tym cztery świetne spektakle dla dzieci" - zadeklarowała.

3 godziny po zamieszczeniu postu przez dyrektorkę stołecznych scen: Teatru Polonia i Och-Teatru posypały się liczna propozycje od internautów. Spektakle są w komentarzach "zapraszane" m.in. do Gdyni, Wrocławia, Łodzi, Katowic.

"Ogromna szkoda. Letnie spektakle na Pl. Konstytucji i Grójeckiej to jest ewenement na skale światową. Praca u podstaw można powiedzieć Dziś wielu ludzi po prostu nie stać na pełnopłatny bilet do teatru. Komu przeszkadzały i dlaczego?" - to tylko jeden z głosów.