Warszawa. Bezpieczniej przy przejściach dla pieszych w al. Waszyngtona

Dzięki tym zmianom przejścia dla pieszych przy ul. Modrzewiowej i przy rondzie Wiatraczna będą bezpieczniejsze. Pieszy może pokonać je na raty, obserwując pojazdy jadące z jednej, a potem z drugiej strony. Drugi pas ruchu w kierunku centrum zaczyna się teraz ok. 150 metrów dalej. Nie zmienił się przekrój jezdni w drugą stronę – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawa. Dotychczasowe rozwiązanie było niebezpieczne

Do tej pory, aby przejść przez jezdnię trzeba było pokonać tory tramwajowe, cztery pasy ruchu (po dwa w każdym kierunku) i ponownie tory tramwajowe. Jak ocenił ZDM, to rozwiązanie skrajnie niebezpieczne. W ciągu ostatnich 5 lat kierowcy potrącili tu troje pieszych. Doszło też do czterech wypadków na zjeździe z ronda w al. Waszyngtona. Wypadki spowodowane były nagłym hamowaniem przed torowiskiem i nieprawidłową zmianą pasa ruchu.