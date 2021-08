Warszawa. Biennale Plakatu na finiszu. Będą atrakcje na zakończenie wystawy

W tym roku widzowie prezentacji dorobku artystów z całego świata, odnajdujących się w sztuce plakatu, mieli do dyspozycji pięć odrębnych wystaw. Konkurs główny, jak na pandemiczny czas przystało, dotyczył zmieniającego się świata i zdrowia. Gościem specjalnym był Kazumas Nagai i jego wystawa "Zwierzęta". Jego dzieła są do zobaczenia tylko do 28 sierpnia. Ekspozycja, podobnie jak wystawa główna, do zobaczenia, tak jak wystawa główna, w Pałacu Czapskich, siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, organizatora biennale.