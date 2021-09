Warszawa. BohaterOny. Nagrody za propagowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim

Łukasz Ostoja-Kasprzycki, autor bloga PoWarszawsku, Warszawska Orkiestra Sentymentalna czy Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich to jedni z kandydatów do tegorocznej nagrody, przyznawanej osobom i instytucjom, dzięki którym wiedza o powstańczym zrywie w sierpniu 1944 roku nie idzie w niepamięć. Można głosować na swojego kandydata do od teraz do 14 października.