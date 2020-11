Warszawa. Boże Narodzenie bez wspólnego kolędowania w stolicy

W Warszawie co roku odbywała sie piękna, bożonarodzeniowa tradycja – wspólne śpiewanie kolęd. Władze miasta zachęcały mieszkańców stolicy do podtrzymywania zwyczaju i włączania się w kolędowanie .

Tego pamiętnego wieczoru można było usłyszeć m.in. "Dzisiaj w Betlejem", "Mędrcy świata", "Przybieżeli do Betlejem", "Lulajże Jezuniu", "W żłobie leży" czy "Do szopy" i "My też pastuszkowie" oraz "Oj maluśki".