Warszawa. Brutalny napad na Mokotowie. Ofiarę uratował nadjeżdżający kierowca

Jak poinformował podkom. Robert Koniuszy ze stołecznej policji, do zdarzenia doszło około godziny 17:30 na alei Niepodległości. 20-letni mieszkaniec Warszawy wracał tamtędy od swojego brata. W pewnym momencie został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy zażądali od niego pieniędzy. Pokrzywdzony nie zdążył nawet odpowiedzieć napastnikom, gdy został uderzony w tył głowy i stracił przytomność.

"Kiedy się ocknął, siedział na nim młodszy z napastników. Miał w ręku nożyczki i kazał mu oddać pieniądze. Pokrzywdzony mówił, że ich nie ma i prosił, żeby go wypuścić. Wtedy 24-latek przeciął mu ucho nożyczkami" – podaje podkom. Robert Koniuszy.

Mężczyzna miał zatrzymać pojazd, wysiąść z auta i nakazać, aby 24 i 45-latek przestali bić ofiarę. Wtedy napastnicy rzucili się na niego. Kierowca opla jednak powalił jednego i drugiego mężczyznę na ziemię, a następnie podał 20-latkowi jego buty, które ściągnęli mu agresorzy, po czym wrócił do auta i odjechał.

Chciał dokonać napadu. Dotkliwie go pobili

Oszołomiony pokrzywdzony uciekł do mieszkania. Na miejsce została wezwana policja.

"Obecność mundurowych nie spodobała się sprawcom rozboju. Kiedy się ocknęli byli agresywni. Wobec powyższego zostali obezwładnieni. Przy młodszym podejrzanym policjanci znaleźli nożyczki, nóż kuchenny z 30-centymetrowym ostrzem i portfel należący do pokrzywdzonego z charakterystycznym emblematem w postaci flagi Wielkiej Brytanii oraz portfel z dokumentami obywatela Gruzji. Najprawdopodobniej należał on do mężczyzny, który stanął w obronie pokrzywdzonego. 45-latek natomiast miał miał przy sobie nóż kuchenny" – dodaje podkom. Robert Koniuszy.