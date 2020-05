Warszawa. Budowa POW: przywrócono kolejne rondo przy ul. Płaskowickiej.

Urzędnicy podkreślają, że Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę a także kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska”.