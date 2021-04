Warszawa. Burmistrz Ochoty odwołana. Na jej miejsce radny PiS

- W związku z czym mamy do czynienia z wątpliwością jak ma dalej funkcjonować zarząd. Trwają w tej chwili analizy prawne dotyczące tej sytuacji, ale z informacji, które do mnie docierają, jest wysoce prawdopodobne, że ustępujący zarząd będzie pełnił obowiązki do czasu wybrania pełnego składu nowego zarządu - skomentowała Łęgiewicz.