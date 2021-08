Warszawa. Był poszukiwany. Uszkadzał sobie opuszki palców

34-latek został zatrzymany. Jak się okazało, miał on wyjątkowo mocno zabliźnione opuszki palców. - Można było sądzić, że celowo próbował się pozbyć swoich naturalnych cech fizjonomicznych. Twierdził, że to od pracy na budowie. Szybko się okazało, że przyświecał temu jednak osobisty motyw. Użyte przez mundurowych przenośne urządzenie, służące do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej Morpho Touch, wyświetliło informację, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę o takim samym nazwisku, ale młodszego o 5 lat, urodzonego w innym miesiącu i noszącego imię inne niż to, którym się posługiwał - podkreślił.