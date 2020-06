Warszawa. Centrum Nauki Kopernik działa na zmienionych zasadach

Od dekady Centrum Nauki Kopernik to jedno z najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie Warszawy.

Główne zasady, obowiązujące podczas wizyty, to zasłonięte usta i nos, zachowanie bezpiecznej odległości od innych, częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz poruszanie się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania.

W budynku dostępne są dozowniki z preparatem dezynfekującym. W strefie wejścia na wystawy umieszczono automaty, w których można kupić maseczki. Na podłodze znajdują się oznaczenia, które pomogą wymierzyć odpowiednią odległość. Zalecana odległość to nie mniej niż dwa metry od innych. Strzałki wskazują kierunek zwiedzania. Na wystawy może teraz wejść o połowę mniej osób. Zwiększona została też odległość między eksponatami.

Eksponaty oraz powierzchnie często dotykane zostały pokryte specjalną powłoką fotokatalityczną. Zabezpiecza przed bakteriami, wirusami i grzybami. To rozwiązanie pozwala zachować czystość bez konieczności ciągłego dezynfekowania. Poprawia też jakość powietrza wewnątrz budynku. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone są źródełka wody pitnej, szatnie (można korzystać z szafek samoobsługowych) oraz suszarki do rąk w toaletach (do dyspozycji są jednorazowe papierowe ręczniki).