Warszawa. Chcesz pomóc lokalnym przedsiębiorcom? Kup cyfrowy voucher

W związku z epidemią koronawiusa bary, restauracje i kawiarnie zostały zamknięte do odwołania. Działające lokale, które przemieniły się w miejsca oferującą dostawę lub opcję na wynos, dokładają wszelkich starań, by poradzić sobie z brakiem klientów i ratować swój biznes. Wyjściem z tej felernej sytuacji mogą stać się cyfrowe vouchery, które zakupimy oczywiście bez wychodzenia z domu. Jak to działa? To banalnie proste. Wystarczy, że już teraz nabędziesz bon do wybranej przez siebie knajpy i przyjdziesz z nim do lokalu, gdy wróci do normalnego funkcjonowania. Tym sposobem zupełnie nic nie tracimy, a wydane pieniądze prędzej czy później zostaną wykorzystane.