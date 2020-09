Warszawa. Chciał wyłudzić odszkodowanie. Zgłosił kradzież auta, które nie istniało

Warszawa. To miało być "przestępstwo doskonałe"

"Policjanci na miejscu ustalili, że mieszkaniec powiatu wołomińskiego zakupił doszczętnie zniszczony pojazd marki toyota , zdemontował jego części i zostawił jedynie elementy, na których były widoczne numery identyfikacyjne, a następnie wypożyczył identyczny samochód i sfotografował go. Mężczyzna podczas rejestracji pojazdu wykorzystał numery i dokumenty ze zniszczonego auta oraz zdjęcia z podobnego samochodu, chcąc popełnić przestępstwo doskonałe" – informuje mł. asp. Irmina Sulich ze stołecznej policji.

Okazało się, że zniszczony doszczętnie pojazd mężczyzna sprowadził ze Szwajcarii, natomiast drugie auto wypożyczył z salonu samochodowego do jazdy próbnej. Wynajęty samochód posłużył 41-latkowi do przerobienia zdjęć do polisy ubezpieczeniowej.