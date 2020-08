Warszawa. Chór LGBT ma zaśpiewać na Bemowie. Sprzeciw władz dzielnicy

Chór Voces Gaudii powstał w 2014 r. Tworzą go osoby LGBT+ oraz ich przyjaciele i sojusznicy, ale w nadchodzącym wydarzeniu może wziąć udział każdy. Wspólne śpiewanie zaplanowane jest w sobotę o godz. 14 w amfiteatrze w parku Górczewska.

- Śpiewanie to nie tylko najlepsze ćwiczenie oddechowe, ale także możliwość wyrzucenia z siebie wszystkich emocji, które w nas siedzą. Wiemy to, bo praktykujemy to regularnie - dodają.