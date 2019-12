Warszawa. Ciężarówka z butlami grozi wybuchem. Akcja strażaków

Na ulicy Banacha w Warszawie doszło do wypadku ciężarówki. Podejrzewano, że rozszczelniły się butle z gazem. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej. Ewakuowano budynki wydziału fizyki i matematyki - dowiedziała się Wirtualna Polska.

Do zdarzenia doszło po godz. 12. Na wysokości szpitala WUM, najprawdopodobniej na skutek hamowania, na samochodzie dostawczym przewróciły się butle z acetylenem. Podejrzewano, że doszło do rozszczelnienia jednej z nich, co ostatecznie się nie potwierdziło. Ulica Banacha została zamknięta. Na miejscu strażacy schładzali butle.