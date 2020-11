Warszawa. Cwane oszustwo: metoda "na kucharza"

Policjanci ustalili, że oszustw dokonywało dwóch mężczyzn w wieku około 40 lat. Jeden z nich ubrany w biały kitel charakterystyczny dla szefa kuchni wchodził do restauracji. Przedstawiał się jako kucharz z sąsiedniej restauracji. Mówił, że przyjechała właśnie dostawa, a szef nie zostawił pieniędzy. Podkreślał, że sprawa jest pilna i pytał, czy ze względu na zawodową solidarność pracownicy mogą mu pożyczyć 200, 300 lub 500 zł, aby zapłacić za dostawę do czasu przyjazdu szefa. Mówił, że zwróci pieniądze maksymalnie w ciągu godziny.

Warszawa. Policjanci sprawdzili fora internetowe

Warszawa. Policja apeluje do pokrzywdzonych

Policjanci przyjęli już kilka zawiadomień od osób pokrzywdzonych. Zwracają się z prośbą do innych osób, które zostały oszukane w ten sposób, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7. Numer telefonu do oficera dyżurnego: 7 72 319 78 (czynny całą dobę). Numer telefonu do wydziału: 47 72 334 23.