Warszawa. Cyklon ze stolicy wybrał kraj ojca. Podopieczny zoo radzi sobie na wolności

Swoim entuzjazmem zoo podzieliło się w mediach społecznościowych we wtorek. Wcześniej do placówki trafiły zdjęcia, wykonane przez Bosse Carlsson, któremu udało się wykonać taką fotografię, która nie pozostawia wątpliwości, że foka zarejestrowana w Szwecji to Cyklon. Skandynawski fotograf przesłał ujęcia do Uniwersyteckiej Stacji Morskiej na Helu, a jej kierowniczka, Iwona Pawliczka podzieliła się nimi z zoo.